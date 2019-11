Trovato morto nelle acque di Palese: per i familiari Roberto è stato ucciso, per la Procura incidente o malore

L'avvocato dei familiari di Roberto Straccia, il ragazzo di 24 anni trovato morto il 7 gennaio 2012 presso il lungomare Massaro a Palese, ha chiesto che il fascicolo relativo alle indagini del Tribunale di Pescara venga trasmesso alla DDA dell'Aquila.

Scomparso a Pescara il 14 dicembre 2011, il cadavere del ragazzo originario di Moresco - con pantaloncini di colore rosso e strisce laterali bianche, giacca impermeabile tipo k-way blu e scarpe da ginnastica grigie - era stato rinvenuto dai vigili del fuoco e dal personale della Capitaneria di Porto nelle acque del porticciolo di Bari tre settimane dopo. In quello stesso punto c'è una targa in suo ricordo.

Come riportato da IlPescara ieri si è tenuta la nuova udienza per la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura pescarese, e la famiglia ha riproposto tramite il legale la tesi dell'omicidio avvenuto per uno scambio di persona, per un regolamento di conti nel mondo della criminalità organizzata, come avrebbero dichiarato anche due collaboratori di giustizia nel carcere di Lanciano sottoposto ad intercettazioni telefoniche.

La procura invece dopo ulteriori indagini, sostiene che non vi siano nuovi elementi che possano giustificare l'ipotesi di omicidio, e dunque Roberto sarebbe finito in acqua per un incidente o per un malore. Il giudice Bongrazio deciderà fra una decina di giorni.