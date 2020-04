Addio al runner Rocco Biscione: "Ci mancherai gigante buono"

"Riposa in pace gigante buono". Quello dell'assessore Petruzzelli è solo uno dei tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Rocco Biscione, che aveva contratto il Coronavirus. Biscione era molto conosciuto nella comunità di runner cittadini.

"Quando ho iniziato a correre sapevo che avrei fatto bene al mio fisico e alla mente. Ma non sapevo che sarei entrato a far parte di una grande famiglia fatta di tante persone che amano correre, che si incitano a vicenda, che soffrono e tagliano i traguardi insieme. Noi runner baresi siamo davvero una grande e bella famiglia e oggi abbiamo purtroppo perso uno di noi. Rocco Biscione non c'è più. Riposa in pace gigante buono, ci mancherai". All'appello dell'assessore si sono unite diverse associazioni podistiche baresi:

Acquamarina

Amici strada del tesoro

Asopico Runners

Atleticamente

Atletica Azzurra

Bari Road Runners

Bersaglieri

Bio Ambra New Age

Cral Acquedotto Pugliese

Cus Bari

La Fabrica di Corsa

Per Aspera ad Astra

Quelli della pinets

Runner del Levante

Runners for Emergency

San Giuseppe Madonnella

San Nicola Runners

Strarunners