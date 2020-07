Altamura piange le quattro vittime dell'incidente sulla provinciale 151: oggi i funerali, proclamato lutto cittadino

La decisione della sindaca Rosa Melodia in segno di cordoglio per i quattro concittadini deceduti venerdì scorso in un terribile schianto sulla strada per Ruvo: bandiera a mezz'asta a Palazzo di Città e sospensione per un minuto delle attività degli uffici comunali