Ha un malore dopo il bagno serale a Pane e Pomodoro: morto 70enne russo

Fatale il bagno serale a Pane e pomodoro per un 70enne di nazionalità russa, arrivato a Bari per fare il relatore a una conferenza al Politecnico.

L'uomo - che fa parte di una delegazione russa ancora in città - alle 19 si è immerso nelle acque del lido comunale insieme alla moglie, che alloggiava con lui in un appartamento in centro, poi ha avuto un malore e si è accasciato mentre usciva dal mare. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma sono stati inutili le operazioni di rianimazione: l'uomo è deceduto e sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.