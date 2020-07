Allontanatosi da casa, finisce tragicamente la ricerca di Domenico Ostuni: trovato il corpo senza vita dell'anziano

Finisce tragicamente la ricerca di Domenico Ostuni, anziano residente di Altamura di cui i familiari avevano lanciato l'appello per il ritrovamento. Il corpo senza vita dell'80enne è stato ritrovato in località Le Fogge nel primo pomeriggio, come annunciato anche dalla sindaca del comune barese, Rosa Melodia. Dopo l'appello dei familiari, che da più di 24 ore non avevano sue notizie, l'intera città si era mobilitata: nella serata di ieri la prima cittadina era intervenuta su Facebook in diretta insieme al fratello di Domenico, dalla zona in cui era avvenuto un primo avvistamento.

Poi il tragico ritrovamento. La polizia è ora al lavoro per determinare le cause della morte.