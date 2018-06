Auto si ribalta sulla provinciale tra Sannicandro e Adelfia, muore 45enne

Un uomo di 45 anni, originario di Bari, è deceduto per le conseguenze di uno schianto avvenuto questa sera sulla srada provinciale tra Adelfia e Sannicando. La vittima era a bordo di una Toyota Yaris quando, per cause non ancora conosciute, l'auto si è ribaltata, finendo nei campi circostanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il cadavere dalle lamiere dell'auto.