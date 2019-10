Travolto da un'auto mentre andava al lavoro in bici: muore 38enne

E' stato travolto da un'auto mentre andava a lavoro e percorreva con la sua bici la strada che collega Molfetta a Giovinazzo: un 38enne bracciante agricolo di origini albanesi ha perso la vita, questa mattina, nelle vicinanze dello svincolo per Cola Olidda.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, la bici proveniva da Giovinazzo ed è stata travolta dall'auto, guidata da una donna, che procedeva in direzione opposta. La conducente, dopo l'impatto, si è fermata e ha chiamato i soccorsi del 118. Purtroppo, per il 38enne, non c'era più nulla da fare.