Il quartiere Libertà piange Fransua: cordoglio e messaggi di ricordo sui social

Il quartiere Libertà di Bari piange Francesco Lombardi, noto per tutti come Fransuà, scomparso a 59 anni. In tanti, dai parenti ai semplici conoscenti, hanno voluto tributargli un ultimo saluto e un ricordo attraverso un messaggio su facebook. I funerali di Fransuà si svolgeranno nella giornata di martedì alle 16.30, nella chiesa del Redentore.