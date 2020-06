Addio a Gigi Frisini: da calciatore a opinionista sportivo, scompare una figura simbolo della storia biancorossa

Una vita nel segno della passione per il calcio, e per il Bari. E' scomparso all'età di 77 anni Gigi Frisini: ex calciatore biancorosso (militò nelle giovanili esordendo negli anni Sessanta), era dirigente sportivo e apprezzato commentatore. Negli ultimi anni, aveva collaborato con l'amministrazione comunale per il progetto di un museo dello sport barese, e come presidente dell'associazione 'Lo stadio dei sogni' era stato promotore di numerose iniziative di solidarietà.

Nell'esprimere il cordoglio per la sua scomparsa, la SSC Bari ricorda Gigi Frisini come "indimenticabile figura della storia biancorossa". Tantissimi, sul suo profilo social, i messaggi di affetto e i ricordi dedicati alla sua figura.