Lutto nel giornalismo barese: è morto Nicola Sbisà, storica firma musicale de La Gazzetta del Mezzogiorno

Lutto nel mondo del giornalismo pugliese: è morto a 85 anni Nicola Sbisà, storica firma della cultura e della musica per La Gazzetta del Mezzogiorno con cui collaborava già dalla metà degli anni '50. Sbisà, nato a Bari nel 1934, ha raccontato per oltre mezzo secolo concerti, teatro, i principali avvenimenti culturali della regione, documentando anche prestigiosi festival internazionali come la Biennale Musica di Venezia, il Festival di Sanremo e il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Critico musicale ma anche appassionato di gastronomia, da anni teneva una rubrica del settore sulle pagine della Gazzetta ed era componente dell'Accademia Italiana della Cucina.