Addio a Giovanni Martelli, professore emerito di Agraria: era stato tra i primi ad individuare la Xylella in Puglia

"Una grave perdita per la Puglia e per il mondo della ricerca che ha avuto nel professor Martelli un punto di riferimento competente, lucido, coraggioso, lungimirante": così Coldiretti Puglia, attraverso il suo presidente Savino Muraglia, esprime in una nota il cordoglio per la scomparsa del prof. Giovanni Martelli, di cui è la stessa associazione a dare notizia. Professore emerito dell'Università di Bari, presso la facoltà di Agraria, Martelli avrebbe compiuto a giorni 85 anni.

Nel corso della sua carrieri, Martelli ha descritto oltre una trentina di nuovi virus e di numerosi altri ha effettuato la caratterizzazione biologica, fisico-chimica, sierologica, ultrastrutturale e, più di recente, molecolare. Si è particolarmente impegnato – ricorda Coldiretti Puglia - nello studio dei rapporti virus-ospite a livello delle strutture fini, conducendo una lunga serie di ricerche sulla citopatologia delle infezioni virali, sui corpi d'inclusione, sui siti di sintesi degli acidi nucleici e delle proteine virali, e sui siti di accumulo intracellulari delle particelle virali. Numerose le missioni di studio all'estero, dall'Africa del Nord al Medio ed Estremo Oriente, fino ad Australia e Nuova Zelanda.

"Giovanni Martelli - ricorda ancora la Coldiretti - è stato uno dei più importanti virologi delle piante al mondo. Imbattutosi – aggiunge Coldiretti Puglia - nella Xylella fastidiosa in America, quando la si considerava ancora un virus e non un batterio, è stato tra i primi ad individuare che in Puglia gli ulivi disseccavano a causa della Xylella fastidiosa". Nel corso della sua carriera, all'insegna della scienza e della ricerca, Martelli ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.