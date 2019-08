Ricoverato dopo lo scontro con il camion al Libertà, non ce l'ha fatta il ciclista 86enne

Non ce l'ha fatta a sopravvivere dopo il grave incidente che lo ha visto protagonista ieri, l'86enne Giuseppe Diana. L'uomo era stato sbalzato dalla sua bici dopo lo scontro con un camion all'incrocio tra via Brigata Regina e via Napoli, per cause ancora da chiarire. Dopo il pronto intervento del 118 era stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, ma non è comunque riuscito a superare la notte.

Cambia così l'accusa per il conducente del mezzo pesante, già sottoposto a sequestro giudiziario: ora è indagato per omicidio stradale. Proseguono le indagini della polizia locale per accertare eventuali responsabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.