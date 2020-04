Muore dopo un mese di ricovero dopo il contagio da coronavirus: deceduto medico di Altamura

Un medico di Altamura, Antonio Lerose, è deceduto questa mattina dopo aver contratto il Coronavirus. L'annuncio è stato dato dalla sindaca della città murgiana, Rosa Melodia, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook.

Lerose era impiegato nell'unità di Otorinolaringoiatria dell'ospedale della Murgia 'Perinei' ed è deceduto all'ospedale 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti dove era ricoverato da un mese. Lerose è il primo medico della provincia di Bari che lavorava in un ospedale a perdere la vita per il Covid-19. Il 29 marzo scorso era deceduto un fisiatra di Sannicandro che lavorava in un centro di riabilitazione. Sono 137 i medici deceduti in tutta Italia dall'inizio del'epidemia covid.