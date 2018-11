Addio a Peppino, il 'pescivendolo-cantante' di Japigia

Le sue 'cover', ormai inconfondibili, lo avevano reso famoso sui social. Da "Quando le triglie fanno ohhh" a "Cozze nere per te", la fantasia e la simpatia di Peppino avevano conquistato non soltanto i clienti della sua pescheria, ma anche i tanti utenti che si erano imbattuti in un suo video su Facebook o YouTube. E' scomparso all'età di 63 anni Peppino Antonacci, il titolare della 'Pescheria del Popolo' di Japigia, il 'pescivendolo-cantante' che con le sue performance accompagnava e incoraggiava alla vendita i suoi clienti. Un esempio di creatività e originalità tutto 'made in Bari', quello di Peppino, il cui "urlo" resterà di certo impresso nella memoria di tanti.

