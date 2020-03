E' morto Pino Tulipani, garante regionale per la Disabilità. Il cordoglio della Puglia: "Mancherà il suo sorriso buono"

E' morto Pino Tulipani, Garante regionale della Puglia per i diritti delle persone con disabilità: aveva 59 anni. Tulipani, nato nel 1961 a Molfetta, già vicesindaco di Giovinazzo, è stato protagonista di numerose battaglie per il sociale e per le persone più deboli. Numerosi i messaggi di cordoglio del mondo politico pugliese. Laureato in scienze politiche presso l’Università di Bari, con un passato nelle amministrazioni locali e nella nella Protezione civile (era cavaliere della Repubblica), si è sempre distinto nel volontariato sociale a favore di persone affette da autismo, disturbi psichici e comportamentali. Era fondatore e presidente dell'Associazione Angeli della Vita, organizzazione no profit giovinazzese molto attiva nel sostegno dei disabili psichici e delle loro famiglie.

“Una notizia sconvolgente in un momento difficile per tutti, reso ancora più penoso dall'improvvisa, prematura scomparsa di Giuseppe Tulipani, infaticabile Garante regionale delle persone con disabilità” ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo, esprimendo “con sincera commozione il cordoglio dell'intera Assemblea e suo strettamente personale. Ancora non ci si rende conto di quanto è successo senza preavviso, ma la perdita di Pino si fa sentire e ci addolora tutti. Ci mancherà il suo sorriso buono, la sua voglia di fare tanto e fare il bene di tanti che soffrono condizioni di disagio, di svantaggio e che ogni giorno devono affrontare ostacoli ancora più difficili da valicare”, dichiara Loizzo. "Da quando la nostra Assemblea - ha aggiunto - lo elesse alla guida del nuovo Ufficio di garanzia, il 27 marzo 2018, Pino Tulipani è stato un punto di riferimento certo dei portatori di disabilità. “Ci ha insegnato che i disabili sono risorse per la nostra società e non un peso, ha lavorato per far sì che col sostegno del Consiglio regionale, l'impegno della sua struttura e la sua abnegazione, si potessero concretizzare condizioni migliori e incentivare progetti di ogni genere per valorizzare le enormi potenzialità di persone ricche di tanta buona volontà e voglia di fare, spesso a vantaggio innanzitutto di altri disabili”.

Il cordoglio del sindaco di Giovinazzo

“Al dolore personale per una lunga amicizia che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto, unisco lo sgomento da amministratore perche sono consapevole che Pino era un pilastro della socialità non solo giovinazzese ma anche di tutta la Puglia” ha affermato il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma. "Sappiamo che sostituirlo - ha aggiunto - sarà pressoché impossibile ma sappiamo anche che sarebbe ingiusto che non ci impegnassimo al massimo per provare ad essere utili a tenere vivo il suo messaggio e il suo insegnamento. Con Pino va via un esploratore di orizzonti di umanità sincera. Sono affettuosamente vicino alla moglie Angela e ai meravigliosi figli, mai come in questo momento dobbiamo trovare la forza di reagire e sopportare tutto questo dolore che si aggiunge al dolore che già c’è. Chiedo a Pino, certo che mi possa ascoltare e ora che ha rincontrato il suo amico don Tonino Bello, di trovare un modo per indicarci la via”.

E alle parole del sindaco Depalma si aggiungono quelle altrettanto commosse del vicesindaco, Michele Sollecito, assessore alle Politiche Sociali, che con Pino Tulipani ha condiviso tante battaglie: "Pino aveva un cuore grande, una generosità letteralmente esplosiva” ricorda Sollecito, "amava condividere le sue intuizioni, appena balenava il lampo di un’idea eccolo lì, e giù con discorsi che abbracciavano i grandi ideali partendo però da fatti concreti e da opere che lui ha realizzato. Un entusiasmo che avrebbe scalfito anche le persone più scettiche di questa terra. Sappiamo tutti che era in primis un credente, è per questo che è diventato un testimone credibile perché alla fede ha unito le opere. Ora avremo bisogno di tempo per elaborare questo lutto e soprattutto per dare nuova linfa alle sue splendide intuizioni, alla sua promozione instancabile dell’inclusione sociale. Pino era davvero un uomo sul passo degli ultimi, occorre seguire la strada che ha tracciato. Un abbraccio grande alla famiglia, un carezza in particolare al suo Edoardo. Oggi è davvero un giorno tristissimo per tutti noi” ha concluso Sollecito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.