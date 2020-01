Malore sul posto di lavoro, muore operaio in nero: si indaga per omicidio colposo

E' stata aperta un'indagine sulla morte di Giuseppe Caffaro, 56enne barese deceduto ieri al Policlinico dove era stato accompagnato da due uomini dopo un malore. L'episodio è al vaglio della Polizia e dello Spesal: l'uomo, secondo gli investigatori coordinati dal pm Gaetano De Bari, avrebbe lavorato a nero come meccanico in una ditta di noleggio auto con annessa officina. Caffaro si sarebbe sentito male mentre era al lavoro.

Il pm ha così disposto il sequestro della ditta per accertare eventuali collegamenti tra l'attività lavorativa e iol malore fatale per l'uomo. Si indaga per omicidio colposo e violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro a carico del titolare dell’officina. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia. Secondo una prima ricostruzione, Caffaro avrebbe accusato un malore e due colleghi dopo avergli fatto togliere la divisa con il logo della ditta, lo avrebbero accompagnato al pronto soccorso del Policlinico dichiarando di averlo incontrato per strada e di averlo soccorso. La compagna dell'uomo, contattata dagli inquirenti, avrebbe invece dichiarato che Caffaro lavorava a nero nell'officina.