Addio al professor Mario Tauro, il cordoglio della città: "Storico riferimento della cultura barese"

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di San Ferdinando in via Sparano i funerali del professor Mario Tauro, storica figura di riferimento della cultura e del sociale in città. Aveva 82 anni: è deceduto a seguito di alcune complicanze scaturite da una caduta, avvenuta sembrerebbe dopo essere stato investito da una bici. Il sindaco Antonio Decaro ha espresso il suo cordoglio e quello dei baresi: "Uomo libero da condizionamenti ideologici e innamorato della sua città - ha affermato in un messaggio alla famiglia - seppe promuovere la cultura del bello e della tutela in anni in cui la speculazione edilizia tentava di deturpare il patrimonio delle ville e dei giardini storici di realizzazione ottocentesca. La sua è la storia di chi ha dedicato tutta la vita a insegnare alle giovani generazioni l'importanza del patrimonio culturale. Se oggi Bari è una città migliore dal punto di vista della sostenibilità ambientale lo dobbiamo anche grazie alla straordinaria esperienza e impegno di Mario Tauro. Ai familiari giungano i sentimenti di cordoglio miei personali e dell'intera città”.