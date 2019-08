Ragazzo di 17 anni trovato morto in casa a Monopoli, decesso per cause naturali. Indaga la Polizia

La Polizia ha avviato indagini sulla morte di un ragazzo di 17 anni originario di Monopoli: il giovane è stato trovato ieri senza vita nella sua abitazione. Il decesso, secondo le prime informazioni rilanciate dal sito Link24 sarebbe avvenuto per cause naturali. Inutili i soccorsi del 118 e il trasporto all'ospedale San Giacomo. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe recato, alcuni giorni fa, al Pronto Soccorso cittadino a causa di un problema ad un orecchio, per poi fare ritorno a casa. L'autopsia sul corpo del ragazzo, che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore, potrebbe chiarire alcuni aspetti della morte: per ora non c'è alcun collegamento tra il malessere all'orecchio e il decesso.