Dramma della solitudine a Bari: senzatetto trovato morto nei capannoni dell'ex Set

Un senzatetto è stato trovato morto nell'area dell'ex Set di via Brigata Regina, nel quartiere libertà di Bari. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un 50enne di origine slava.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia, la Scientifica, agenti della Polizia Locale e soccorritori. Le Forze dell'Ordine si sono recate nell'area dopo l'allarme lanciato dal fratello, che non riusciva a mettersi in contatto col senza tetto.

Il 50enne è stato trovato morto nella struttura abbandonata: in base ai primi rilievi, effettuati in tarda mattinata, si tratterebbe di un decesso per cause naturali. Nelle prossime ore saranno effettuati accertamenti sul corpo del clochard, prima di riconsegnare la salma ai familiari.