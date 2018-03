Ritrovato morto e con una ferita alla testa: scoperto cadavere in un'abitazione di via Garruba

Un 72enne è stato rinvenuto morto nel suo appartamento di via Garruba, nel quartiere Libertà. Il cadavere è stato scoperto dalla figlia dell'anziano che, non riuscendo a contattarlo nonostante numerose chiamate al cellulare, era entrata nell'abitazione. Avviate le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Il corpo del 72enne, il quale presenterebbe un taglio pronfondo alla testa, sarà sottoposto ad autopsia da parte dei medici legali del Policlinico.