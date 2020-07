Addio a Texas, uno dei cani bagnino di Pane e Pomodoro: "Ci hai donato emozioni e dolcezza"

"Oggi tutti noi, la cittadinanza di Bari che ti ha conosciuto durante il servizio di salvataggio sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e l'Amministrazione Comunale, piangiamo un essere speciale, che ha donato grandi emozioni e tanta dolcezza... Oggi per noi solo silenzio e dolore...".

E' un giorno triste per i volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico, che dicono addio a Texas, uno degli amatissimi cani bagnino di Pane e Pomodoro, che fino allo scorso anno hanno presidiato il lido cittadino offrendo un servizio volontario di salvataggio. Un tumore silenzioso ma molto aggressivo, scoperto all'improvviso, non ha lasciato scampo al dolcissimo Golden. Dopo un ultimo bagno nel suo amato mare, Texas ieri è volato via. A lui il pensiero commosso di tutti i volontari della SCSN, guidati dal presidente Donato Castellano: "Ogni cane è un essere speciale, un mondo di emozioni - scrivono i volontari - Pochi hanno la fortuna di fare nella loro vita ciò che amano fare....Tu dolce Texas questa fortuna l'hai avuta, hai goduto di quel mare che tanto amavi... Sostenuto da un compagno di vita che ha anteposto i tuoi bisogni ai suoi, accompagnandoti in questa grande avventura. Oggi la Scuola Cani Salvataggio Nautico perde un pezzo del suo cuore". "Nuota tra le nuvole grande Texas...e proteggici da lassù... Noi non ti dimenticheremo mai.... Ciao bambino adorato.... Un forte abbraccio a Francesco e Federica da tutti i soci della SCSN".