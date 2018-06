Cadavere scoperto nelle acque antistanti il circolo Barion: avviate indagini

Un cadavere di un uomo di 74 anni, è stato rinvenuto in mare, all'altezza del Circolo Canottieri 'Barion' di Bari: il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera, allertata, assieme a Polizia e 118 dal personale del circolo. L'uomo era senza documenti né cellulare. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa: il 10 giugno sarebbe stato visto uscire di casa senza poi rientrare.

Il corpo è stato trasportato in obitorio per le operazioni di riconoscimento. In base alle prime informazioni, il cadavere potrebbe non essere stato in acqua per un periodo di tempo lungo. Nei prossimi giorni dovrebbe essere eseguita l'autopsia per stabilire le cause del decesso che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere sopraggiunto per annegamento dopo un malore.