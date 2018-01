Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura: è morto Vittorio Stagnani

Lutto nel mondo della cultura e del giornalismo: è morto Vittorio Stagnani, scrittore, cronista e pittore nato a Roma e residente da sempre a Bari. Aveva 75 anni. Stagnani, apprezzato giornalista, era particolarmente ben voluto dai giovani colleghi ai quali dispensava generosamente consigli e incoraggiamenti; e dagli alunni ai quali ha insegnato a lungo Lettere, coinvolgendoli nella sua passione tanto da ideare nella media 'Melo da Bari' il giornale scolastico 'Le Api'. Pittore paesaggista e materico, paracadutista civile, Stagnani ha scritto più di 30 libri sulla cultura e la tradizione di Puglia e Basilicata, racconti per l'infanzia e romanzi. La Camera ardente sarà allestita al Policlinico di Bari dalle ore 14 di oggi, domenica 7 gennaio. Il funerale sarà officiato lunedì 8 gennaio alle 17 nella parrocchia della Annunciazione in via Lucarelli a Bari.

Nel corso della sua lunga carriera, Stagnani ha lavorato per Telebari, emittente di cui ha diretto il primo telegiornale nel 1973, per Telenorba e Antennasud. Per quanto riguarda la sua esperienza in radio, si ricordano RadioRai e RadioNorba. La sua firma era molto richiesta e apprezzata: è stato infatti collaboratore delle agenzie NEA e ANSA; e tra le tante testate su cui ha scritto vi sono anche La Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, ed Epolis Bari.