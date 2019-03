"Mi sono distratta e solo questa volta non ho raccolto" gli escrementi del cane: è quanto avrebbe dichiarato una signora agli agenti della Polizia Locale in borghese durante alcuni controlli a sorpresa per le strade intorno alla Manifattura dei Tabacchi per pizzicare gli sporcaccioni che lasciano le deiezioni canine sui marciapiedi. Per la donna sono scattate 300 euro di multa. L'episodio è stato reso noto dal sindaco Antonio Decaro che ha postato un video con tanto di verbale della multa sul proprio profilo Facebook.

"Naturalmente - dice Decaro - è impensabile sguinzagliare decine di agenti per tutta la città a caccia di questi concittadini smemorati. Il problema si risolve solo se diventiamo tutti più civili. Ma devo ammettere di essere felice nel vedere questo filmato. Anche perché sono sicuro che la prossima volta la signora sarà molto meno 'distratta' " conclude con ironia il primo cittadino.