Da Ceglie a Torre a Mare per comprare cozze e crudo: infranti i divieti covid, scatta la multa per un barese

Da Ceglie a Torre a Mare per "fare una passeggiata e comprare la frutta di mare", in barba alle restrizioni da rispettare per evitare la diffusione del coronavirus: un barese è stato pesantemente multato dalla Polizia Locale che lo ha sorpreso in via Michelangelo Interesse, nell'ex frazione sud di Bari, decisamente lontano dal Municipio IV dove risiede. Un 'capriccio' decisamente salato che gli costerà una sanzione elevata.

Numerosi i controlli della Locale anche nel resto della città: il monitoraggio proseguirà anche in serata e nella giornata di Pasquetta.