Noleggiava la sua imbarcazione ai turisti senza documenti e assicurazione: sanzionato diportista a Monopoli

Noleggiava la sua imbarcazione ai turisti senza avere le necessarie autorizzazioni. È stato però scoperto dalla Guardia costiera a Monopoli, nell'ambito dei controlli effettuati per l'operazione 'Mare sicuro 2018'. L'uomo non era infatti in possesso dell'apposita certificazione di sicurezza di idoneità al servizio, oltre all'apposito contratto assicurativo per eventuali incidenti che dovessero verificarsi alle persone a bordo, ai bagnanti e con altre unità.

È stato così sanzionato dalla Guardia Costiera. Le multe, in questi casi, vanno dai 2.775 euro agli 11.017 euro. "E’ importante affidarsi a soggetti regolarmente autorizzati facilmente riconoscibili poiché sullo scafo dell’imbarcazione hanno l’obbligo di riportare la lettera “L” oppure “N” - spiega la Guardia Costiera in una nota - se trattasi rispettivamente di locazione o noleggio inoltre è possibile richiedere a chi offre il servizio di mostrare la copia della comunicazione resa alla locale Capitaneria di porto opportunamente munita del timbro della stessa, è necessario infine pretendere, prima di intraprendere la navigazione o l’escursione, che il gestore fornisca apposita evidenza documentale comprovante il contratto di noleggio (es. contratto di noleggio, ricevuta fiscale ecc.)".

I controlli sulle coste per la campagna 'Mare sicuro 2018' proseguiranno per tutto il periodo estivo.