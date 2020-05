Senza casco e in due su una moto infrangono i divieti coronavirus: multa salata per coppia di amici

Una multa salata con fermo del veicolo e ritiro della carta di circolazione, per aver infranto i divieti anticovid19 viaggiando anche senza casco: è quanto capitato sul lungomare di Bari a due amici non conviventi sorpresi dalla Polizia Locale a bordo di una moto all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro.

Gli agenti hanno fermato i due, in sella a un bolide fiammante: per non aver rispettato il divieto di incontrare chi non è un congiunto (in vigore fino a oggi) e il mancato utilizzo del casco, hanno ottenuto sanzioni per complessivi 1000 euro. I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche in serata.