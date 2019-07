"Mancanza del servizio salvataggio e di Sedie Job": doppia sanzione per un lido di Capitolo

Nessun bagnino in spiaggia e niente sedie 'Job' per aiutare le persone diversamente abili a fare il bagno. Doppia sanzione amministrativa per il titolare di un lido di Capitolo, vicino Monopoli, dopo i controlli disposti dalla Guardia Costiera del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione marittima di Bari.

In particolare i controlli fanno parte dell'operazione 'Mare Sicuro 2019', nati allo scopo di tutelate tutti coloro che frequentano le nostre spiagge e le nostre acque. "I controlli da parte della Guardia Costiera continueranno per tutta la stagione estiva, ponendo particolare attenzione alla verifica del rispetto dell’Ordinanza di sicurezza balneare da parte degli stabilimenti balneari e sulle spiagge libere - spiegano dalla Guardia Costiera - Per la segnalazione di ogni emergenza in mare si ricorda il 'Numero blu' gratuito 1530".