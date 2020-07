Auto, monopattini e bici elettriche nel mirino della Locale: serata di controlli e multe in città

Controlli a raffica della polizia locale in città nella serata appena trascorsa. Sono 211 gli automobilisti sanzionati durante i posti di blocco effettuati dagli agenti a Bari. In particolare tra gli illeciti contestati agli automobilisti, ci sono guida senza cinture di sicurezza, soste irregolari su marciapiedi e attraversamenti pedonali.

Non solo auto, gli accertamenti hanno riguardato anche il corretto utilizzo di monopattini e biciclette elettriche. E non sono mancati i comportamenti scorretti: in 31 sono stati multati dalla polizia locale. Si trattava in particolare di minori alla guida senza il casco obbligatorio e per la presenza di più passeggeri sullo stesso mezzo. "Grazie ai controlli effettuati, nella notte e sino all'alba - spiega il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, non si è verificato alcun incidente stradale in città".

