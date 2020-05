Partite di basket, runner in gruppo e polpi 'arricciati' sul lungomare: multe a raffica per il mancato rispetto dei provvedimenti Covid

Raffica di multe in mattinata per il mancato rispetto delle restrizioni da Covid-19 a Bari. La polizia locale ha effettuato una serie di controlli su tutti i 40 chilometri costieri del capoluogo, da Torre a Mare a Santo Spirito, elevando sanzioni per diverse migliaia di euro in totale. A partire da Parco Perotti, dove è stata interrotta una partita di basket, per di più in un'area delimitata e transennata dal nastro bicolore: per ciascuno dei giocatori è scattata la multa di 400 euro.Rimanendo in ambito sportivo, le sanzioni hanno raggiunto anche alcuni runner che correvano sul lungomare senza mascherine e a stretto contatto tra loro.

Diversi i pescatori e acquirenti multati a 'N derr la lanz' per il mancato distanziamento sociale e per la mancanza di mascherine. Anche in zona San Giorgio sono stati multati alcuni cittadini intenti ad 'arricciare' polpi e sviscerare seppioline.

