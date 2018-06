Week-end di controlli sulla Provinciale 113: "Fermati tre centauri. Zona attenzionata per le gare di velocità"

Sanzionati tre motociclisti che sfrecciavano ad alta velocità sulla strada provinciale 113. E' il report dell'ultimo week-end di controlli sulla via che collega Monopoli ad Alberobello, dove il primo luglio è in programma la gara automobilistica denominata “Slalom dei Trulli”. Nelle ultime settimane al Commissariato di Monopoli erano arrivate diverse segnalazioni di veicoli che transitavano a velocità elevata sul tratto stradale, dove talvolta vengono anche organizzate gare di velocità abusive.

"Un reato perseguibile con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 25mila a 100mila euro" spiegano i militari, che durante l'estate intensificheranno i controlli in zona per evitare nuove condotte illecite. Le sanzioni vengono date non solo a chi partecipi direttamente alle gare, ma anche a chi le organizza o scommette sul loro esito, naturalmente con pene diversificate.