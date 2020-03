Cicche di sigarette lanciate dal finestrino, linea dura contro gli automobilisti: 4 multe in due giorni

Lanciano la sigaretta dal finestrino dell'auto e scatta la multa. La 'linea dura' lanciata dalla polizia locale di Bari già nel 2019 sta sortendo il suo effetto: dopo le 276 sanzioni elevate lo scorso anno, tra ieri ed oggi sono state sorprese altre quattro persone ad abbandonare i mozziconi per strada mentre erano in macchina. Anche per loro è scattata una sanzione amministrativa di euro 100 per la violazione del collegato ambientale del 2015.

"Sebbene trattasi di violazioni non semplici da contestare - ricorda il comandnate della polizia locale, Michele Palumbo - grazie allo spirito di abnegazione del corpo, continueremo a tutelare il decoro della nostra città e a reprimere le condotte contro la civile convivenza".