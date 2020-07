In due sul monopattino e parcheggiatori abusivi in centro: raffica di multe a Bari, oltre 200 sanzioni in una sera

Serata di controlli per la Polizia Locale di Bari con ben 209 sanzioni effettuate in città. Le pattuglie hanno perlustrato numerose aree del capoluogo, dall'Umbertino a Murat, fino a Torre a Mare, Poggiofranco, San Cataldo e il waterfront di San Girolamo. Nel mirino gli indisciplinati della guida senza cinture e delle soste irregolari.

Due parcheggiatori abusivi sono stati sospresi in piazza Libertà e nel murattiano: per loro sono scattate sanzioni e il daspo urbano. Ben sette, invece, le multe nei confronti di 7 persone che hanno utilizzato monopattini e biciclette elettriche in modo irregolare sul waterfront di San Girolamo e sul lungomare Nazario Sauro, trasportando più passeggeri contemporaneamente. Infine. un locale di Poggiofranco è stato multato per il mancato rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti dall'emergenza covid-19