Valanga di multe per i baresi sporcaccioni, fototrappole implacabili: "Circa 40 sanzioni al mese per chi getta i rifiuti in strada"

Sono complessivamente 523 le sanzioni elevate dalla Polizia Locale a Bari grazie all'impiego delle fototrappole per contrastare l'abbandono illegale dei rifiuti, lungo le strade della città, nel corso del 2019. I dati sono stati forniti dall'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli. Nel dettaglio, sono state comminate 145 sanzioni per deposito di rifiuti su sede stradale, 156 per conferimento di rifiuti da parte di persone non residenti nel Comune di Bari, 214 per conferimento di rifiuti in orario non previsto per il deposito degli stessi, 59 per abbandono di rifiuti ingombranti.

“In media sono state elevate più di 40 sanzioni al mese - spiega Pietro Petruzzelli - questo significa che, più di una volta al giorno, un cittadino sporca volontariamente aree e spazi della città e viene fortunatamente sanzionato. Purtroppo sono molti di più coloro che sporcano e fanno danni e a queste sanzioni, rese possibili dall’uso delle fototrappole introdotte solo qualche anno fa, si sommano multe e provvedimenti eseguiti dagli agenti della Polizia locale che, al contrario di quanto sostiene qualcuno, non si divertono a multare i cittadini ma si limitano a fare solo il loro dovere. Dovere che, ricordiamo, è di tutti perché rispettare la città, le piazze, i giardini, le strade, anche quelle più periferiche, spetta a tutti noi. Purtroppo i fondi e gli strumenti tecnologici non sono ancora sufficienti a monitorare contemporaneamente tutta la città. Noi, però, continueremo ad insistere su questo fronte, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini, sia per quanto riguarda le segnalazioni, sia affinché condannino questi comportamenti che danneggiano tutti noi”.