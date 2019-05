"Fazzolettino lanciato dal finestrino dell'auto", ma gli agenti in borghese li notano: tre casi in un giorno

Avevano lanciato oggetti dal finestrino dell'auto in corsa, ma sono stati beccati dai vigili in borghese del gruppo antidegrado cittadino, nuova sperimentazione per il controllo delle strade avviata dall'amministrazione. Subito è scattata la sanzione di 50 euro a testa; tre casi in una sola giornata. A darne notizia è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che sulla sua pagina Facebook pubblica uno dei verbali, per l'abbandono di fazzolettini sporchi. "Avete presente quando dal finestrino dell’auto davanti a voi vedete spuntare una manina che con disinvoltura getta per strada un fazzolettino, un pacchetto vuoto, delle cicche o dei fogli accartocciati? - scrive - Avete presente quel desiderio che vi prende di scendere dalla vostra macchina, di raccogliere quei rifiuti e di infilarli a uno a uno nell’abitacolo dello sporcaccione, magari aggiungendo qualche insulto bello pesante? Ecco, per tutti quelli che come me hanno dovuto tenere a bada questa irrefrenabile voglia, c’è una buona notizia".

E nel messaggio lancia anche un monito verso gli incivili: