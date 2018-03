Sporcaccioni getta rifiuti, a febbraio 200 sanzioni in città: porta a porta fatto male, pioggia di multe a San Girolamo

Circa 200 multe sono state elevate dalla Polizia Locale nei confronti di cittadini 'sporcaccioni' che hanno conferito erroneamente rifiuti o abbandonato ingombranti e immondizia per le strade della città nel mese di febbraio. In particolare, si segnalano 102 sanzioni per conferimento fuori orario, 27 per conferimento indifferenziati nei festivi, 15 per mancata differenziazione, 7 multe ai titolari di pubblici esercizi per omessa raccolta differenziata, 2 ai titolari di pubblici esercizi per conferimento scorretto imballaggi, 11 verbali per abbandono rifiuti ingombranti e 10 per deposito rifiuti non pericolosi su sede stradale. A San Girolamo, tra gli ultimi quartieri in ordine di tempo ad essere servito dal porta a porta,sempre a febbraio, si registrano 20 multe per abbandono rifiuti sulla pubblica via grazie al codice di riconoscimento stampato sulle buste consegnate ai cittadini per la raccolta porta a porta e 9 per abbandono di rifiuti su pubblica via ma beccati grazie al pattugliamento della polizia municipale. A queste vanno aggiunte 3 sanzioni ad altrettanti proprietari di cani che non hanno raccolto le deiezioni dei loro amici a 4 zampe. Complessivamente il valore delle multe elevate è di 22700 euro

Petruzzelli: "Resistenza al nuovo sistema nella zona delle case popolari"

“Accanto ai numeri più che positivi registrati in occasione dell’avvio del porta a porta nei quartieri pilota di Palese e Santo Spirito - commenta l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli - con l’estensione del servizio domiciliare a San Girolamo, pur mantenendosi altissima la percentuale di raccolta differenziata grazie alla collaborazione e all’impegno dei cittadini, dobbiamo prendere atto di una certa resistenza a rispettare le regole del nuovo sistema di raccolta, in particolare nella zona dell’abitato delle palazzine popolari. Lo dimostrano le 29 sanzioni per abbandono di rifiuti sulla strada, elevate tutte a San Girolamo. Per questo proseguiranno le azioni di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia locale, perché contrastare l’abbandono dei rifiuti è un atto dovuto nei confronti della qualità dell’ambiente e della stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole e che si impegnano per rendere il loro quartiere più bello e più pulito”.