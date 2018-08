Fototrappole incastrano sporcaccioni, fioccano le multe: "Decine di incivili dalle città vicine gettano rifiuti a Bari"

Quarantuno incivili multati in una settimana per aver buttato la spazzatura per le strade di Bari e altri 34 'furbetti' provenienti da altre città dllimitrofe, pizzicati a lasciare buste con rifiuti a San Giorgio: è il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale che ha posizionato numerose fototrappole in varie zone del capoluogo, pizzicando così gli incivili che non differenziano e sporcano.

Ancor più grave il gesto di chi viene da fuori Bari per gettare rifiuti in città: "In questo caso - spiega l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzelli - si tratta di furbetti dei paesi vicini che vengono qui a buttare la spazzatura rappresentando così un ulteriore costo per tutti noi. Il porta a porta è una delle più grandi rivoluzioni culturali della nostra città. E non saranno certo alcuni incivili a farci desistere o cambiare idea. La strada è quella giusta e tra qualche tempo sarà il turno del San Paolo. Obiettivo - conclude l'assessore - è far raggiungere alla città di Bari a fine 2018 il 46% della differenziate per non incorrere nell’ecotassa".