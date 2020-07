Sul lungomare con il frigorifero pieno di bibite (senza il permesso di venderle): multe per 10mila agli abusivi

Vendevano senza permessi bibite sul lungomare Imperatore Augusto, a Bari. A scoprirli ieri sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno subito notato i frigoriferi e le attrezzature posizionati in strada durante i controlli contro il commercio abusivo: in due sono stati così multati per un totale di 10mila euro dal Nucleo di polizia amministrativa della Locale di Bari, che ha poi sequestrato anche centinaia di bibite.

I controlli hanno riguardato anche il quartiere Poggiofranco, dove al proprietario di una paninoteca è arrivata una sanzione di 5mila euro: contestato il mancato rispetto delle misure antiCovid di protezione individuale e delle prescrizioni del codice del commercio della Regione Puglia.