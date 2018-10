Via le barriere new jersey: riapre l'accesso diretto ad Ikea dallo svincolo per Mungivacca

Da questa mattina, con la rimozione delle barriere new jersey e la predisposizione della nuova segnaletica orizzontale, è stato riaperto l’accesso diretto ad Ikea dalla rotatoria in corrispondenza con lo svincolo di Mungivacca.

“Si tratta di un varco chiuso all’indomani dell’inaugurazione del centro commerciale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - in quanto la massiccia affluenza iniziale determinava lunghe file e intasamenti che partivano dalla statale. Per questa ragione, a garanzia della sicurezza degli utenti della strada, si era deciso allora di chiudere l’accesso diretto dalla rotatoria optando per l’utilizzo dello svincolo successivo in direzione Triggiano, così che, sfruttando la complanare, i veicoli potessero raggiungere ugualmente lo stabilimento Ikea senza creare incolonnamenti e ingorghi. Quel fenomeno è andato progressivamente scemando e oggi quVia leell’accesso è stato riaperto, rispondendo a una richiesta esplicita dei responsabili commerciali dell’Ikea che ne chiedevano il ripristino”.