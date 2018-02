Drappi di cielo, polaroid e mollette: la creatività dell'Accademia di Belle Arti 'abbraccia' palazzo Starita

Istantanee in polaroid degli scorci più belli di Bari, 'appesi' con grandi 'mollette' sulla facciata dellla recinzione che circonda palazzo Starita in piazza del Ferrarese che attende il restauro: un lavoro a cura dell'Accademia delle Belle Arti del capoluogo pugliese, eseguito con maestria da Linda Capriati, Brigitta Tullo, Mario De Gabriele, Anna Defrancesco e Giuseppe Marinelli. Gabbiani sui fili dei pescatori, lampioni del lungomare e altri 'scatti' della città riprodotti sul pannello che ha come sfondo un drappeggio di cielo. Un lavoro già apprezzato da passanti e turisti che affollano la piazza d'accesso al borgo antico.

