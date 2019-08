Frantumata recinzione per oltre 200 metri in area protetta: denunciato proprietario di terreno

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato nella campagne di Gioia del Colle, in località Montursi, un tratto da 208 metri di muretti a secco, nelle vicinanze di un'area boschiva. La recinzione sarebbe stata frantumata meccanicamente, quindi si è provveduto alla femina e messa in coltura del terreno circostante, vincolata e in zona protetta Zps. Il proprietario del terreno è stato denunciato.