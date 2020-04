Il Museo del Pane di Altamura entra nella rete di Museimpresa: è il secondo associato in Puglia

Il Museo del Pane di Vito Forte ad Altamura è entrato nella rete nazionale di Museimpresa. Insieme alla seconda new entry, il Museo del Tartufo Urbani di Perugia, sale a 93 il numero totale degli associati dell'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa (8 in totale i nuovi associati nel 2019 e 2 nei primi quattro mesi del 2020) .

Il Museo del Pane di Vito Forte - secondo associato pugliese - rappresenta la prima esperienza museale legata al pane in Puglia: si trova all'ombra della Cattedrale di Altamura, in uno dei forni medievali più antichi, il luogo dove è iniziata anche la storia della Oropan S.p.A. e del suo fondatore Vito Forte. Lo storico forno è stato trasformato nel Museo del Pane per lasciare non solo testimonianza di una storia di successo imprenditoriale, ma per dare dimora e diffusione alla storia del Pane di Altamura, emblema del Made in Puglia nel mondo.