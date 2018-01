Riprendono i lavori per il Museo di Santa Scolastica: "Cantieri terminati entro l'estate"

Ripartono i lavori per il recupero del complesso di Santa Scolastica, attesissimo cantiere che vedrà la riqualificazione degli spazi destinati a ospitare il nuovo Museo Archeologico della Città di Bari. Le opere, da circa 2,2 milioni di euro, finanziate in parte con fonti Pon Cultura, dovrebbero terminare entro la fine dell'estate: saranno quindi a disposizione di baresi e turisti gli spazi al piano terra e al primo piano dell'edificio. Questa mattina si è svolto un sopralluogo del sindaco Antonio Decaro, accompagnato dal soprintendente Luigi La Rocca e dall'assessore alle Culture Silvio Maselli.

Sopralluogo di Comune e Soprintendenza

"Entro la fine dell’estate - spiega Decaro - avremo finalmente la possibilità di ammirare centinaia di reperti archeologici di inestimabile valore ritrovati nel tempo in tutta la terra di Bari. In particolare, per quanto riguarda i lavori al piano terra, sarà possibile, già nei prossimi mesi, aprirne alcuni spazi allestendo un’esposizione di reperti della città risalenti al periodo che va dall’età del Bronzo al Medioevo e collegandoli con l’area già fruibile del Bastione e con gli spazi all’aperto dove sono presenti gli scavi archeologici di piazza San Pietro”.