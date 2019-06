A lavoro a scuola con la bici ottenendo un rimborso: al via il secondo bando 'Muvt'

E' online sul sito del Comune di Bari, a questo link, la domanda per partecipare al nuovo bando del programma 'Muvt', l'iniziativa che consente, attraverso l'utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro o a scuola, di ottenere dei rimborsi chilometrici. L'avviso riguarda l’assegnazione di 512 pin bike, il dispositivo che consente di contare i chilometri percorsi durante gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro e accedere così ai rimborsi chilometrici previsti dal programma.

Come partecipare a Muvt

La seconda fase della sperimentazione comincerà il 1° settembre: vi potranno partecipare i beneficiari del bonus per acquisto di bici che hanno ritirato il mezzo dopo il 10 aprile scorso, e che quindi non sono rientrati nella prima fase della sperimentazione, e tutti i cittadini baresi maggiorenni, già possessori di bici, che non ne hanno ancora fatto richiesta. Le domande potranno essere consegnate da oggi, venerdì 21 giugno, fino al 19 luglio, a mano - presso la ripartizione Infrastrutture viabilità e Opere pubbliche del Comune di Bari, in via Giulio Petroni 103, dalle ore 9 alle 13 - o inviate via pec alla mail progettomuvt.comunebari@pec. rupar.puglia.it. In caso di richieste superiori al numero di dispositivi disponibili, varrà l’ordine cronologico di presentazione della domanda, cioè il numero di protocollo, in caso di consegna a mano, e l’orario in base all’ordine di arrivo, se la domanda viene spedita tramite pec.

A quanto ammonta il rimborso

Il kit, invece, potrà essere ritirato sempre presso la ripartizione Infrastrutture viabilità e Opere pubbliche dal 22 luglio al 9 agosto, dalle ore 9 alle 13: in base al regolamento del bando il rimborso chilometrico ammonta a 0,20 € a km per il tragitto casa-lavoro, a 0,04 € a km per altri tragitti all'interno del confine urbano per le biciclette tradizionali e a 0,10 €/km e 0,02 €/km per biciclette elettriche o a pedalata assistita, fino a un massimo di 1 € al giorno e 100 € in 4 mesi.