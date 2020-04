Incredibile parto nell'inferno della Pandemia: mamma positiva al Coronavirus dà alla luce il quarto figlio (negativo)

La vita trova la sua via anche nell'epidemia da Covid-19. Dev'essere quello che ha pensato la 33enne, positiva al Covid-19, che ieri ha partorito il suo quarto figlio all'interno dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, uno dei presidi per la lotta al Coronavirus nel Barese. "Il delicato cesareo è avvenuto nella sala parto Covid appositamente attrezzata all’interno del Miulli - spiega in una nota l'ospedale - uno spazio completamente sicuro per lo svolgimento della procedura chirurgica e perfettamente separato sia dalla “zona verde” (in cui sono presenti le mamme non infette) sia in quella 'grigia' (dove avvengono gli accertamenti dei casi sospetti).

Un lieto evento divenuto realtà grazie al coordinamento fra l’ospedale Miulli, la Asl Bari e l’Azienda Policlinico di Bari, così da assicurare alla paziente tutte le attenzioni necessarie, a partire dall'organizzazione del trasporto con ambulanza dedicata per arrivare alle cure dell’intero reparto. "Tutto ciò è stato possibile grazie al grande lavoro di squadra realizzato dall’Ente in coordinazione fra ginecologi, anestesisti e ostetriche nonché all'attenzione, in funzione infettiva, dei neonatologi nei confronti del piccolo" ricordano. Un momento di gioia per la famiglia donna, che attualmente deve fronteggiare il difficile momento dovuto alla positività al coronavirus sia del padre che dei tre figli (un bimbo di sei anni e due gemelline di 18 mesi).

Nascita che rappresenta un evento di pura speranza e commozione in contrapposizione alle comprensibili ansie e paure che per giorni hanno accompagnato la fase di gestazione. Il neonato, ora affidato alle cure dei neonatologi, è risultato negativo al primo tampone e resterà in isolamento fino a sabato quando verrà effettuato il secondo tampone.

"A questa famiglia va l’affetto e il senso di gioia da parte dell’intera comunità del Miulli" conclude la nota.

Foto ufficio stampa Miulli