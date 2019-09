Nasconde in casa pistola scacciacani e munizioni: 58enne arrestato dai carabinieri

Nascondeva in casa una pistola scacciacani modificata e numerose cartucce. Scoperto dai carabinieri della stazione di Bari scalo durante una perquisizione domiciliare, un 58enne è stato arrestato per detenzione illegale di munizioni per armi da sparo.

In particolare, nell'abitazione è stata rinvenuta una pistola scacciacani, marca “Beretta”, priva di tappo rosso, con canna modificata completa di caricatore; 27 cartucce calibro 380 gfl. 3; tre cartucce calibro 9 corto e una cartuccia 9 mm hp.

La scacciacani e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. Il 58enne, su disposizione della competente A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso propria abitazione in attesa di giudizio.