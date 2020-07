Nasconde pistola negli indumenti intimi della suocera allettata, ma l'escamotage non basta: arrestato pregiudicato

Aveva nascosto la pistola negli indumenti intimi dell'ignara suocera allettata, probabilmente per evitare che, in occasione di eventuali perquisizioni, le forze dell'ordine potessero scoprire l'arma. Ma l'escamotage adottato da un pregiudicato barese non è bastato: gli agenti della Squadra mobile, infatti, hanno rinvenuto l'arma, una pistola marca Bernardelli calibro 6.35 con cinque cartucce. L'uomo non ha potuto far altro che ammettere il possesso dell'arma ed è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)