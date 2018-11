Concerti, teatro ed eventi sportivi: il Municipio I lancia il bando per le Feste Natalizie

Concerti, eventi sportivi e teatro vernacolare per aspettare il Natale: il Municipio I ha pubblicato tre diversi avvisi pubblici per organizzare appuntamenti fino al 31 dicembre in diversi quartieri del territorio, da Japigia a San Giorgio e Torre a Mare, fino a Madonnella e Libertà, per un importo complessivo di circa 20mila euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 3 dicembre (per live e teatro) e il 4 (eventi sportivi). Nelle intenzioni degli organizzatori, l'obiettivo è proporre almeno 9 concerti in altrettanti luoghi di culto e una commedia brillante in vernacolo barese da mettere in scena in un teatro del territorio del Municipio con almeno 400 posti.

“Anche quest’anno il Municipio I organizzerà durante il periodo natalizio degli eventi che, in aggiunta al cartellone promosso dall’amministrazione comunale, possano contribuire a rendere più liete le giornate di festa - commenta la presidente del Municipio I Micaela Paparella -. Saranno tanti e diversi gli appuntamenti previsti, in modo da soddisfare i gusti di piccoli e grandi. Oltre ai momenti musicali scanditi dai cori gospel e dal blues, amatissimi dai baresi, e alla messa in scena del nostro teatro dialettale, abbiamo pensato di promuovere l’organizzazione di manifestazioni sportive rivolte ai più giovani, al fine di incentivare una sempre maggiore diffusione delle discipline sportive e rendere bambini e adolescenti protagonisti di occasioni di divertimento”.