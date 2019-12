Artisti di strada, musica e attrazioni per bambini: torna la notte bianca dei commercianti a Carrassi

Una serata di festa, con piccoli spettacoli e attrazioni per bambini e i negozi aperti fino a tardi per favorire lo shopping prenatalizio. Torna a Carrassi la notte bianca dei commercianti. L'iniziativa, 'Natale di luci e musica in via Pasubio', si terrà domani, sabato 21 dicembre.

L'evento prevede la presenza di artisti di strada, attività per i più piccoli, band musicali e stand enogastronomici per la degustazione di prodotti tipici e rientra nell’ambito degli appuntamenti e delle iniziative organizzate dai Municipi su tutto il territorio cittadino per il periodo natalizio.

Le limitazioni al traffico per la notte bianca a Carrassi

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico: dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino a termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulla via Pasubio, ambo i lati, tratto compreso tra via Buccari e corso B. Croce; dalle ore 17.30 alle ore 22.00 e, comunque, fino a termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulla via Pasubio, tratto compreso tra via Buccari e corso B. Croce.