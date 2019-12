Baresi in centro senza auto per le feste: i park&ride fanno il pieno di ingressi nel weekend dell'Immacolata

In centro per San Nicola, per l'accensione dell'albero di Natale, o per la riapertura del Piccinni? Sì, ma senza auto. Nel weekend appena trascorso, ricco di appuntamenti per la città, tantissimi sono stati i baresi che si sono riservati in centro per le prime iniziative del periodo natalizio. Ma altrettanto numerosi sono stati quelli che hanno scelto di farlo utilizzando park&ride e navette.

Pienone nei Park&Ride

Per rendersene conto basta guardare i numeri degli accessi registrati dal 6 all'8 dicembre dai parcheggi di scambio cittadini: 3681 nel giorno di San Nicola (il dato comprende il park&ride di Pane e Pomodoro e i due parcheggi di via Vittorio Veneto lato terra/mare); 2573 accessi il 7 dicembre e 2098 l'8 dicembre (dato che include via Vittorio veneto lato terra, Pane e Pomodoro, Largo 2 Giugno, Caserma Rossani). Agli oltre 8300 accessi registrati, si aggiungono poi le auto dei residenti che hanno l’abbonamento ad esempio nel parcheggio della ex Caserma Rossani o in quello di Pane e Pomodoro.

I servizi Amtab per le feste: orari prolungati e aperture straordinarie

Per il periodo delle festività natalizie, Amtab ha disposto, per il sabato, che il park&ride con relativo servizio di navetta sia in vigore fino alle 3 del mattino, mentre fino al 6 gennaio tutti i park&ride cittadini resteranno aperti da mattina a sera.

